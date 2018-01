Dez filmes internacionais para assistir em 2017

1) Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2016, Eu, Daniel Blake, de Ken Loach, estreia no início de janeiro. Na trama (foto), após um ataque cardíaco, um mercenário luta contra a burocracia para receber auxílio governamental.

2) Cotado para o Oscar, La La Land, do jovem diretor Damien Chazelle, narra o encontro (e a paixão) entre um pianista de jazz e uma atriz iniciante, em meio à busca pela fama em Los Angeles.

3) Adaptação do livro ‘A Long Way Home’, de Saroo Brierley, Lion – Uma Jornada para Casa, do diretor Garth Davis, conta a história de um rapaz adotado à procura da família biológica.

4) Dirigido por Pablo Larraín, Jackie traz Natalie Portman no papel de Jacqueline Kennedy, que precisa lidar com o assassinato do marido, o então presidente dos EUA. É cotado ao Oscar.

5) Danny Boyle dirige Trainspotting 2, que tem Ewan McGregor e Jonny Lee Miller no elenco. Aguardada por duas décadas, a continuação tem estreia prevista para fevereiro.

6) O filme Piratas do Caribe: A Vingança de Salazarhor é o quinto da série e marca o retorno de Johnny Depp, Orlando Bloom e Geoffrey Rush. O longa é dirigido por Joachim Rønning.

7) Peter Parker voltará às telas. Em Homem-aranha: De Volta ao Lar, agora com direção de Jon Watts, o simpático herói será vivido por Tom Holland. O longa estreia no dia 6/7.

8) Em Liga da Justiça, do diretor Zack Snyder, Batman e Mulher-maravilha, influenciados pelo Superman, convocam uma equipe de peso para proteger o planeta de um ataque catastrófico.

9) Thor 3, de Taika Waititi, é uma das apostas da Marvel Studios. Previsto para outubro, o filme tem como foco o ciborgue Ragnarok. Quem interpreta Thor é o ator Chris Hemsworth.

10) Oitava continuação da franquia, Star Wars: Episódio VIII terá direção de Rian Johnson, o mesmo de ‘A Ponta de um Crime’. Como em outros lançamentos da série, segredos cercam a produção.