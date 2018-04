Dez filmes disputam indicação do Brasil ao Oscar 2010 O Ministério da Cultura divulgou lista dos longas-metragens brasileiros que vão concorrer a uma indicação na categoria de filme estrangeiro no Oscar, em 2010. No dia 18, uma comissão anunciará o vencedor. Estão na disputa "Besouro", de João Daniel Tikhomiroff, "Budapeste", de Walter Carvalho, "O Contador de Histórias", de Luiz Villaça, "Feliz Natal", de Selton Mello, "A Festa da Menina Morta", de Matheus Nachtergaele, "Jean Charles", de Henrique Goldman, "Síndrome de Pinnochio - Refluxo", de Thiago Moyses, "O Menino da Porteira", de Jeremias Moreira, "Se Nada Mais Der Certo", de José Eduardo Belmonte, e "Salve Geral", de Sérgio Rezende. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.