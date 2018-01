Dez atrações para as crianças em 2017

1) A sede da Pia Fraus, na Lapa (R. Coriolano, 624), estará diferente a partir de março. O grupo de teatro de bonecos transformará o local em um espaço cultural. Lá, será possível visitar um museu com seus objetos cênicos (foto) e um teatro.

2) No dia 21/1, o Teatro Frei Caneca estreia o espetáculo Branca de Neve e Zangado. Com direção de Mira Haar, a releitura do conto infantil terá como protagonista a atriz Juliana Baroni.

3) A partir de 14/1, a Pequena Orquestra Interativa traz novo projeto ao Sesc Pompeia. A cada fim de semana, a banda convidará um grupo circense diferente para dividir o palco.

4) Em 2017, a BuZum! e seu ônibus percorrerão a cidade com dois novos espetáculos. Em março, estreia ‘Mamulengo’. Já no segundo semestre, o grupo faz temporada de ‘Além do Lixo’.

5) O premiado livro A Gaiola, de Adriana Falcão, ganhou adaptação para o teatro. Em formato de musical, o espetáculo chega a São Paulo no dia 6/1, no CCBB, com direção de Duda Maia.

6) Durante o mês de janeiro, os Barbatuques estarão no Sesc Belenzinho. Aos fins de semana, o grupo ministrará uma oficina de musicalização por meio do corpo para crianças de 6 a 12 anos.

7) No primeiro semestre, a atriz Cris Miguel, ao lado de Danilo Tomic, estreia novo espetáculo. Inspirado no imaginário russo, conta as aventuras do pássaro Tigik, que quer conhecer o mundo.

8) O clássico da Disney A Bela e a Fera volta aos cinemas no dia 16/3. No entanto, o conto infantil não virá como uma animação. O filme de Bill Condon será protagonizado por Emma Watson.

9) No dia 13/7, o Relâmpago McQueen volta às pistas na nova animação da Pixar, Carros 3. Nesta aventura, ele terá de provar a uma nova geração de carros que ainda é o mais rápido.

10) O Pica-pau marcou a infância de gerações. Não é difícil esperar que seu retorno, no dia 5/10, cause barulho. O simpático personagem volta ao cinema em um filme que mistura 3D e live-action.