Dez anos sem Haroldo de Campos O grande momento da homenagem que está sendo preparada para o crítico, tradutor e poeta Haroldo de Campos (foto) nos 10 anos de sua morte é a criação de um programa de bolsa para pesquisadores e tradutores de sua obra. O edital só será publicado mais para o fim do mês, mas a informação é de que serão concedidas três bolsas por ano - com duração de três meses e valor mensal de R$ 3.500. Esta é apenas uma das iniciativas do Centro de Referência Haroldo de Campos, coordenado por Simone Homem de Mello. Ao longo de 2013, na Casa das Rosas, instituição que abriga a biblioteca do homenageado, serão organizados, dentro da programação 10-100-H (Dez Anos sem Haroldo), cursos, palestras, concertos e saraus. Está previsto ainda o lançamento de uma revista on-line e, claro, de livros. A Perspectiva publica Da Transcriação, coletânea de textos inéditos em livro sobre tradução literária, com organização de Ivan de Campos, Marcelo Tápia e Thelma Nóbrega. E também A (Re)Operação do Texto (versão ampliada de A Operação do Texto, de 1976). Já a Iluminuras relança A Educação dos Cinco Sentidos (1985). As edições terão o apoio do Centro. Enquanto isso tudo é formatado, a instituição aguarda a finalização do processo de aquisição da correspondência que Haroldo manteve com o filósofo alemão Max Bense e a semioticista Elisabeth Walther Bense - importante peça para a difusão da poesia concreta na Europa e da semiótica no Brasil. Espera também a doação da coleção bibliográfica de poesia concreta e poesia japonesa de L.C. Vinholes.