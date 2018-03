Lucro, prazer, dever e cumprimento de obrigações; os opostos do mundo estão constantemente mudando de lugar, forma e tempo de atuação. Tentar dedicar-se exclusivamente a uma vida de prazeres desprezando os deveres faz a alma perder de vista a realidade básica do Universo do qual é feita e no qual experimenta ser. Sábias são as pessoas que aceitam o constante devir e mudança de tudo, porque reconhecem que em alguns momentos devem sacrificar o prazer em nome do dever, assim como também em outros o dever maior consistirá em recuperar a alegria através dos meios que estiverem disponíveis. Quem consegue fluir através desse incessante devir que a tudo e todos modifica será a alma que poderá chamar a si mesma de feliz, mas nem terá vontade disso.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Você tem muita coisa para dizer, mas também muita que precisa ouvir. Essa é a base da comunicação, emitir informação, mas recebê-la também e desse relacionamento acabar resultando algo completamente novo e diferente.

TOURO 21-4 a 20-5

As redes de proteção que serviam para sua alma achar que retrocederia em segurança, caso acontecesse algum imprevisto, foram todas removidas e a partir de agora tudo será aventura. Arriscada, com certeza, mas aventura, afinal.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Antes de sua alma continuar recebendo bênçãos e boa fortuna ela terá de esvaziar o que recebeu, oferecendo ao mundo o fiel produto de sua boa fortuna, compartilhando com os próximos e distantes o milagre que é existir.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tenha certeza, o amor que você deseja receber segue a matemática com absoluta justiça. Na prática é assim, você receberá a exata medida de amor que tiver se atrevido a oferecer. Nem a mais, nem a menos, com justiça.

LEÃO 22-7 a 22-8

A qualquer momento você se deparará com a oportunidade de elogiar honestamente alguma pessoa próxima. A verdade será importante, porém, dizer a verdade com elegância e de forma inofensiva é que é importante mesmo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A opinião alheia sempre terá um peso enorme na alma de quem a deseja mais do que se importaria com sua própria visão subjetiva. De dentro, todos reconhecemos sem hipocrisia o que deve ou não ser feito a cada instante.

LIBRA 23-9 a 22-10

Pense bem: seria interessante você se abster de dar o seu melhor apenas porque sente insegurança a respeito dos resultados? No momento, melhor será você se guiar pela força do empreendimento do que pelo apego aos resultados.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Se você quer ser grande e brilhante isso terá de ocorrer através de suas próprias atitudes, tornando-se você independente das circunstâncias, brilhando, inclusive, naqueles momentos em que tudo parecer adverso.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Há mais para agradecer à vida do que reclamar. Contudo, não é essa a atitude comum entre as pessoas, mas só entre as que adoram entoar queixas e lamúrias a respeito de tudo, como se quisessem sempre ocultar a fortuna.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Evidentemente, em sua mente se processam dramas, insatisfações e inúmeros problemas. Porém, isso não deve ocupar o horizonte inteiro da sua vida, há muito mais para ser vivido. Enxergar além, essa é a questão.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A frustração é o outro lado da satisfação, uma e outra condição fazem parte do mesmo plano, que é a tentativa de realizar os desejos. Nem sempre se encontra a satisfação, porém, tampouco é sempre que a alma se frustra.

PEIXES 20-2 a 20-3

As atitudes que outrora deram certo para lidar com os problemas, na atualidade são ineficientes. Teimar em aplicá-las seria escolher o caminho do sofrimento. É difícil mudar o repertório, mas é imprescindível tentar.