Deve ser tudo para nosso bem

- Por conseguinte - concluiu ele -, esse ministro, como-é-o-nome-dele, esse ministro dos Transportes que levou esbregue e depois teve de demitir seus homens de confiança, esse ministro aí deve ser falto de vergonha na cara, é a minha modesta opinião. Se não fosse, pedia o boné dele também.

- Mas a presidente podia também demiti-lo.

- Os que estão por dentro lembram que, se ele for demitido e tiver que voltar para o Senado, o suplente tem de sair. E o suplente é amigo do presidente Lula e aí...

- Ex-presidente.

- Para uns. Eu estava dizendo que o suplente é amigo do peito do presidente Lula, que assim ia perder a convivência dele lá em Brasília. E o presidente Lula não quer isso, e aí falou: não demite ninguém aí.

- Eu não acredito nisso.

- De besta que você é. Então nem lhe conto o esquema que estão aprontando, você vai dizer que eu gosto de teorias de conspiração e sou paranoico, você vive me difamando no jornal.

- Eu não difamo nada e publico o que você disser.

- É que essa imprensa burguesa... Então bote aí que as dezenas de milhares de delinquentes presos que vão ser soltos vão se juntar às centenas de milhares, ou alguns milhões, que estão soltos, sem contar a maior parte, que a cana não pegou. Sentiu? Sentiu? Eles vão ser maioria declarada, estatística! Eles vão olhar para um lado, olhar para o outro e ver que estão na maioria, só precisa um pouquinho de coordenação. Com os políticos ladrões e todos os corruptos e membros de quadrilhas que, quando são presos soltam logo, com esse pessoal todo na rua e mais o crime organizado, sentiu a consequência? Tá tudo dominado! Maioria, maioria, três entre cada cinco concidadãos vão ser corruptos ou bandidos, por aí. Até porque quem não concordar, já viu, você sabe como é bandido, bandido não aprecia muito a divergência de opiniões.

- Exagero seu, isso é impossível.

- Impossível é banco não ganhar dinheiro, isso é a única coisa impossível no Brasil. O resto é todo possível, tanto assim que já estão armando aí uma ONG para fazer um megaevento, logo que terminarem de soltar os presos todos. Já iniciaram os trabalhos em diversos Estados. Assim que os presos estiverem todos na rua, os organizadores entram em contato com eles e aí se realizará o Arrastão da Inclusão. Eu mesmo não vou ficar aqui, vou passar uns dias no cassino em Buenos Aires, não estou mais em idade para barricadas.

- Mas que barricada, Zeca, você está maluco?

- Não garanto que vai haver barricadas, mas que vai haver combate, vai. A ONG vai promover o arrastão como um meio democrático e moderno de efetivar a inclusão social desses presos todos. Cada capital terá seu arrastão, eles dizem que vai ser uma festa bonita, aquele tsunami de vagabundos, assaltantes e até assassinos saindo em revoada e pegando quem estiver pela frente. Viu como é uma manobra revolucionária? Sou forçado a rever meus conceitos, a história do Brasil me obriga.

- Você deixou de ser marxista?

- De certa forma, sim. Por exemplo, já deixei de ver a ditadura do proletariado como uma etapa a cumprir. Não vai haver ditadura do proletariado nenhuma, vai haver a ditadura da bandidagem - aliás, já está começando a haver, é que a gente vive nela como um peixe na água e aí não nota. Depois do arrastão e de certas solenidades destinadas a compor uma bela imagem para o movimento, como, por exemplo, um monumento ao preso desconhecido, será oficialmente abolido qualquer tipo de cadeia e quem quiser justiça que procure o bandido de seu bairro. Ou seu deputado, vai acabar dando no mesmo.

- Você está fazendo piada, esse tipo de coisa nunca vai acontecer.

- Nunca vai acontecer? Onde é que você mora, o que é que falta mais para convencer você? Parece que só falta mesmo o arrastão, mas ele vem aí.

- Mas, assim ou assado, o Estado proporciona alguma segurança.

- Proporciona, proporciona. Aqui mesmo está uma segurança que ele nos proporciona, é para a gente não tomar choque. Está vendo este plugue? É de um barbeador elétrico que eu comprei. Não se encaixa na tomada, vou ter que mudar as tomadas todas da casa. E não se pode vender adaptador, porque é burlar a lei. Ou seja, quando eu viajar e quiser me barbear vou ter que ir ao barbeiro, porque meu plugue só se encaixa no Brasil. O mesmo vai acontecer a quem quiser ligar o computador na tomada do hotel ou do aeroporto.

- Mas será que você não acha em casa um adaptador velho, ou benjamim, que quebre o galho?

- Não achei. Mas não ia adiantar, eles já devem ter criado a multa pelo porte ilegal de benjamim e o confisco de adaptadores clandestinos. Embora nada que uma boa propina não possa resolver. A corrupção é o nosso modo de estar no mundo. Gostou? Acho que dá até para escrever um livro de autoajuda. Vai ser um sucesso, enquanto não piratearem.