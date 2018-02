Deus O deus revelado é onipotente, certo? Ele pode fazer o que ele bem entender. Digamos que quem criou o universo tem algum crédito. Não há nada mais poderoso do que deus. Então alguém me explica por que esse deus precisa de um ser humano para fazer qualquer coisa por ele? Que deus todo-todo é esse que precisa da ajuda de pessoas para queimar as bruxas? Para destruir o imperialismo americano? Para punir outras pessoas? Ele não consegue fazer isso sozinho? E outra, toda essa gente já não vai arder no fogo eterno do inferno? Isso não é o suficiente? Para deus, não basta a pessoa passar a eternidade em sofrimento, ela precisa também ser punida em vida?