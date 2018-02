A visão era boa até aos baixinhos graças a um declive do terreno.

Som

O incidente com o Rage Against the Machine não pode tirar os méritos de um som quase sempre forte e bem equalizado.

Barracas

O formato é divertido. Valeu.

Fóruns

Assuntos relevantes fizeram sucesso entre os jovens.

Elenco

A escalação dos shows foi feliz. Boa mistura de pop com indie.

Dois palcos

Acaba um show aqui, já começa outro ali. Dinâmica que poderia ser perigosa funcionou