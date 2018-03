Detetive Sherlock Holmes reproduz traços do autor O médico e escritor escocês Arthur Conan Doyle (1859-1930) foi tudo o que o crítico J.C. Hallman diz acima. O criador de Sherlock Holmes fez a defesa do colonialismo inglês na África e ganhou por isso o título de Cavaleiro do Império Britânico. Também não é possível ignorar os traços de xenofobia e misoginia presentes em sua obra. Finalmente, o entusiasmo de Conan Doyle por sessões espíritas o levou a acreditar em fadas, a ponto de publicar "fotos" das miúdas criaturas no livro mencionado por Hallman. No entanto, o detetive que Doyle criou parece ainda mais problemático do que ele - Holmes consome drogas, comporta-se de maneira um tanto arrogante, é excêntrico, boêmio, maníaco-depressivo, solitário e igualmente misógino. Ainda assim, tem um fã-clube que concorre com os de ídolos pop nas redes sociais. Cinquenta e seis histórias curtas e quatro novelas mostram a razão dessa popularidade. / A.G.F.