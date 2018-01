Deterioração abala igreja de Shakespeare Adote uma gárgola. Patrocine um capitel. A campanha poderia ajudar a salvar a Igreja da Santa Trindade, de 800 anos, e onde Shakespeare foi batizado e enterrado, em Londres. Os funcionários da igreja têm fé de que os admiradores do escritor ao redor do mundo ajudem a reunir os US$ 6,3 milhões necessários para promover uma reforma, a fim de conter a deterioração que ameaça o edifício. ?A situação é desesperadora. Enquanto falamos, chove e a chuva se infiltra através das janelas da galeria que circula a igreja?, alertou Josephine Walker, voluntária do grupo Amigos da Igreja de Shakespeare, encarregado de arrecadar fundos. É uma história que se repete nas paróquias da Inglaterra, onde centenas de igrejas medievais necessitam de freqüentes cuidados. A Igreja Anglicana estima que algo em torno de US$ 680 milhões em reparações estão em marcha ou necessitam urgentemente de reformas, e poucas delas têm conexões com personagens tão célebres como Shakespeare.