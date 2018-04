A posse esteve cheia de detalhes assim. Da sua entrada na Câmara até chegar à mesa onde seria diplomada, a Dilma foi distribuindo beijos e aí também se notou uma variação com possíveis conotações políticas. Em alguns, ela dava um beijo, em outros dois beijos. É verdade que alguns (do PMDB), depois de receberem um beijo da Dilma, se apressavam a ficar na frente dela de novo para receber outro, mas assim mesmo a quantidade de beijos deve ter significado algo. Estabeleceu-se uma hierarquia instantânea, os beijados e os bi-beijados, que pode muito bem se refletir em futuras votações no Congresso.

O tempo gasto com beijos também marcou a primeira grande diferença de se ter uma mulher na presidência. Eu não me lembro de nenhum presidente ter custado tanto a chegar à mesa por ter ficado distribuindo beijos no caminho. Nem o Itamar, nas mulheres.

O detalhe mais simpático da festa foi a Dilma na base da rampa do palácio e o Lula no topo, os dois se enxergando pela primeira vez naquele dia, e ela abrindo os braços como quem diz "olha nós aqui: dá pra acreditar?" E ele fazendo o mesmo gesto lá de cima.

A incredulidade com o que estava acontecendo deve ter acometido muita gente, a começar pela Dilma e o Lula.

E o detalhe mais bonito do dia, claro, foi a Marcela Temer.

Já contei mais de uma vez que um dia vi o Millôr arrancar aplausos entusiasmados de uma plateia, durante a Jornada Literária de Passo Fundo, com a leitura de um magnífico discurso em defesa das liberdades democráticas. Quando terminaram os aplausos, o Millôr revelou que acabara de ler o discurso de posse do general Garrastazu Medici, que inauguraria o período mais duro do arbítrio militar no governo. Só para lembrar que se deve dar importância relativa a discursos de posse. No seu, Dilma disse o previsível, mas disse bem. E tocou de forma sucinta, mas emocionada, no detalhe mais importante do momento, o contraste entre o seu passado na clandestinidade e na prisão, no tempo da luta contra o arbítrio, e a sua investidura como presidente do Brasil. Ela poderia muito bem ter terminado o discurso abrindo os braços e dizendo; "Olha eu aqui: dá pra acreditar?" N