Desvalorizando a subjetividade

Por que nos surpreenderíamos com o esforço intelectual e ideológico que nossa humanidade moderna faz para desvalorizar qualquer vestígio de realidade subjetiva? A subjetividade é a imagem perfeita, porém invisível da realidade, aquela que a aparência aceitável mascara. Melhor desvalorizá-la mesmo, pois de outra forma as mansões e os iates adquiridos com recursos públicos mostrariam sua verdadeira cara. Os muros das mansões e seus sofisticados aparelhos tecnológicos são sustentados por ossos, carne, sangue e mucosas dos desprotegidos que morreram em hospitais sujos e malconservados; dos caríssimos aparelhos de som surgiriam os gritos de desespero das famílias afogadas em dívidas, incapazes de adquirir o mínimo para o sustento. Não! Melhor desvalorizar a subjetividade.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Coloque limites definidos às discussões e que esses sejam reflexo fiel das decisões que você tomou. É importante ouvir as pessoas, porém, mais importante ainda será evitar que tudo enverede em discussões estéreis.

TOURO 21-4 a 20-5

Os resultados desejáveis ainda brilham pela ausência, o que provoca certa medida de desgaste

e desânimo, já que a repetição do esforço se torna desagradável. Resista, porém, os resultados estão a caminho.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Para aproveitar devidamente a onda propícia deste momento, será imprescindível você não se perder em dilemas a respeito de qual desejo realizar. Escolha algum e se concentre nesse caminho, desconsiderando toda dúvida.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Abandonar a luta para desintegrar as limitações não pareceria digno, à primeira vista. Porém, levando em conta que toda a luta se tornou exagerada e contraproducente, então considere a perspectiva de submeter-se.

LEÃO 22-7 a 22-8

O desejo, quando não realizado, sempre parece simples de concretizar, além de inevitável. Porém, dado o primeiro passo, as circunstâncias difíceis que impedem a realização se mostram para indicar o necessário recuo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Criar é fundamental,

é para isso que você é humano. Porém, também haverá momentos em que será mais sábio deixar de forçar

as coisas para que respondam à sua criatividade e simplesmente seguir a onda vigente.

LIBRA 23-9 a 22-10

A severidade deverá ser sempre o último recurso a usar na tentativa

de recolocar tudo nos eixos. Por isso, sempre monitore seu mau humor porque ele fará parecer que chegou a hora

de usar esse último recurso.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Impossível controlar

o que não comporta essa perspectiva. Por isso, resista à tentação de colocar tudo sob seu comando e, desta vez, prefira seguir a onda vigente, mesmo que essa não seja reflexo do seu desejo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O bom-senso generaliza demais, às vezes. Há casos particulares que precisam de atitudes que o bom-senso desaconselharia, mas que na prática resultariam em benefícios que de outra forma não aconteceriam.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ajudar significa receber ajuda também. No entanto, não se pode partir desse princípio, pois isso macularia o amor contido na prestação de ajuda a alguém e corromperia a espontânea reciprocidade que aconteceria.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Todos sabem que a melhor maneira de demonstrar um ponto de vista é pelo exemplo prático. Porém, poucas pessoas se comportam assim, a tentação de argumentar e resolver tudo numa discussão é sempre muito grande.

PEIXES 20-2 a 20-3

Submeter-se a engolir sapo e levar desaforo para casa é algo que terá de ser compensado com alguma outra situação que equilibre o jogo, pois de outro modo o desgosto plantará uma semente amarga no coração.