DESTRUIR PARA CRIAR

É uma época de excessos. Sobram construções, carros e corpos. Existem ideias demais. Mais problemas do que nunca. E talvez haja beleza em demasia também. O exagero não poupou nem a arte. Em Concílio da Destruição, que a Cia. Les Commediens Tropicales estreia hoje no Sesc Pompeia, imagina-se o mundo diante de um dilema: quando não há espaço para mais nada, cada país tem direito a preservar apenas cinco obras de seus artistas mortos. Quais? Só se sabe que, para se ter o direito de criar algo novo, será preciso, primeiro, apagar o passado.

Aos espectadores, cabe acompanhar o que seria a reunião de um dos conselhos encarregados de escolher os livros, filmes ou quadros que irão sobreviver. "Já existe hoje esse excesso de informação. E uma seleção natural do que vai perdurar", diz o autor Carlos Canhameiro, que foi finalista do prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia 2010 por este texto. "Não há resposta possível para esse questionamento. Nem dá para imaginar que alguém possa fazer essa escolha. Mas a peça é uma tentativa de provocar."

Em um país desconhecido, os integrantes do tal Concílio da Destruição estão diante de um impasse sobre as motivações de uma obra de arte. Não sabem se preservam uma tela assinada por um casal de artistas revolucionários. Ou, se, ao não selecioná-la, estarão condenando seus autores ao esquecimento. Deve-se ou não considerar os propósitos de quem cria? Quanto importa o sentido político de uma obra? Para acentuar o conflito, o espetáculo sugere que um dos conselheiros é justamente o filho dos artistas mortos.

A "provocação" pretendida pelo dramaturgo não se restringe a esse aspecto. O sentido questionador do espetáculo se espraia por outros territórios do debate artístico, alguns deles não apenas atuais, mas também prementes.

O plágio, que adquiriu hoje limites tão fluidos, é uma das questões a servir de pretexto para a ficção. Em uma das cenas, os personagens queixam-se a um serviço oficial. Uma mulher reclama que a canção de ninar que compôs para seus filhos foi roubada. Outra surge para dizer que teve sua "vida", e não uma obra, plagiada por alguém. Aparecem ainda o mercado de leilões e galerias de arte, além da Igreja, detentora de incontáveis obras ao redor do mundo.

Todas as ações se passam em um cenário que lembra um estúdio de gravação. As cenas são filmadas e transmitidas simultaneamente pela televisão. A trilha sonora também é feita ali: ao vivo e à vista da plateia. Tantas interferências, aponta Canhameiro, são uma forma de relativizar os discursos que circulam na boca das personagens. "Há opiniões perigosas ali. Com as quais a gente não concorda necessariamente. É pela encenação que levamos a peça para outro lugar e damos ao público a possibilidade de ir além de um discurso cartesiano, coerente."

Ao convocar várias linguagens - como o vídeo e a música -, a montagem se apropria do propalado "excesso artístico" e o utiliza para saturar a encenação. "Estamos em um lugar onde a construção é também destruição", considera o dramaturgo, que divide com os atores a direção.

Nessa tentativa de adicionar camadas ao texto, a cia. Les Commediens Tropicales optou ainda por "terceirizar" a cena, perdendo o controle absoluto sobre aquilo que é apresentado. A cada sessão, convida-se uma dupla de atores a participar. Mas eles não conhecem o espetáculo. Receberam apenas o texto que irão dizer e só serão chamados na hora de entrar no palco.

No dia 25, estreia mais um espetáculo com dramaturgia de Canhameiro. Com direção de Marcelo Lazzaratto, Ensaio Sobre a Queda flagra a morte de Carlo Giuliani, manifestante italiano morto por um policial durante as manifestações contra a Reunião de Cúpula do G8, que aconteceu em Gênova em 2001.