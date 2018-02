'Destino SP' zela pelo idioma de cada imigrante Agendada para estrear no dia 25, na HBO, a série Destino São Paulo, da O 2 Filmes, será falada na língua natal de cada grupo de estrangeiros abordados em cena: os coreanos do Bom Retiro, os africanos do Centro, os latinos artistas de rua, os chineses da Liberdade, os judeus ortodoxos dos Jardins e os bolivianos da zona norte. Lá estão dois chilenos e um argentino que fazem malabarismos para sobreviver e um menino boliviano que enfrenta todos os dias a violência (bullying) dos colegas de escola. O estilista Alexandre Herchcovitch participa da série ao lado do pai, Benjamin Herchcovitch, repetindo na tela os papéis de pai e filho. São seis episódios de 30 minutos cada.