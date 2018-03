'Destino', série da HBO, define enredo na Bahia

A ordem na Globo é derrubar muros. Quem está em um programa pode perfeitamente contribuir com outro. Assim, finada a 2ª temporada do Tá no Ar, as atrizes Georgina Góes, Verônica Debom e Carol Pontes, que lá estavam, juntam-se ao novo Zorra.

Convergência 2. Não por acaso, o Zorra reformado é comandado por dois dos criadores do Tá no Ar: o diretor Maurício Farias e o humorista Marcius Melhem. E a reforma no programa das noites de sábado não elimina suas principais estrelas. A piada muda de tom, mas Rodrigo Sant'Anna, que fazia a Valéria Bandida, continua ocupando bom espaço, assim como Thalita Carauta, Paulo Silvino, Fabiana Karla e Nelson Freitas.

Por falar em humor, diferentemente de Sabrina Sato, que deixou o pessoal do Pânico magoado quando trocou a trupe por uma carreira solo na Record, Wellington Muniz, o Ceará, tem todo o apoio dos ex-companheiros de Jovem Pan para tocar seu novo programa no Multishow. Deixou portas abertas para voltar quando quiser.

A Fox Sports está lançando o aplicativo Torcedores da América, que permite ao internauta criar e compartilhar nas redes sociais uma placa personalizada em uma taça visualizada em 3D para o seu time - desde que esse já tenha sido campeão da competição. Lá também há o ranking atualizado do campeonato e, para brasileiros, piadinhas entre rivais.

Cláudio Heinrich - lembra dele? - rememora seus dias de Malhação ao contracenar com Arthur Aguiar, da atual temporada da novela teen. O encontro foi promovido pelo GShow, site de entretenimento da Globo, para celebrar os 20 anos do título, e estará na web hoje.

Julia Rabello, ex-Porta dos Fundos, tem um projeto de série em oito capítulos nas mãos da direção do GNT, que avalia a ideia.

Dona Flor. Daniel de Oliveira e Letícia Sabatella são Chico e Arlinda, amantes separados pela morte, desde que Aragão, marido dela, deu um tiro em Chico ao flagrá-los juntos. Ela passará a vida lamentado a perda do seu amor na série Amorteamo: estreia dia 8, na Globo.