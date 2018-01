'Destino Rio' estreia na HBO em dezembro

Zapping. A reforma que a NET vem promovendo na numeração do line-up chegará a alguns municípios da Grande São Paulo e vizinhança já no próximo dia 12. Isso inclui Osasco, Santana do Parnaíba, Barueri, Cotia, Carapicuíba, Embu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Zapping 2. Na capital paulista, os canais da NET só mudarão de número no primeiro semestre de 2014. As emissoras passarão a ser agrupadas por temas - infantis, esportes, filmes, life style, jornalismo, etc.

Zapping 3. Mas os canais GloboSat mais antigos ficarão onde estão, protegidos por decisão que envolveu o Cade e o início da distribuição deles à TVA (hoje Vivo) em 2007.

Globeleza. Em menos de um mês, o Fantástico recebeu mais de 3 mil sugestões do público para selecionar uma nova Globeleza para as vinhetas de carnaval da emissora. Quem tem candidata pode votar no site http://g1.globo.com/fantastico/.

Globeleza 2. As indicadas serão avaliadas por olheiros do Fantástico, que escolherão dez finalistas. Por três semanas, elas terão aulas com o coreógrafo Carlinhos de Jesus e se apresentarão no programa, comandadas pela atriz Sheron Menezes.

A TV além da TV, ou a TV que contamina outras mídias, no bom sentido, mobiliza autores e roteirista da novela Cheias de Charme e da série Sessão de Terapia para o 4.º Encontro Obitel, promovido para o Globo Universidade: de terça a quarta-feira, na USP.

Filme de Fernando Meirelles, da obra de José Saramago, Ensaio Sobre a Cegueira é título em lançamento no catálogo da Netflix no Brasil. A locadora também anuncia a chegada de Amor por Acaso, de Márcio Garcia, no dia 8.

Piradinha. Enquanto sua Valdirene pira na Globo, Tatá Werneck chega ao Sem Análise, que estreia terça, no Multishow, para viver vários tipos. Tem a mulher supersensual, a mulher bordão, que põe rima e piada em tudo, e As Velhas Ególatras, com Débora Lamm.