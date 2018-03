Destaques são shows gratuitos Conhecido por promover a cultura e a música de New Orleans em tradicional festival realizado anualmente em São Paulo e outras cidades, a casa paulistana Bourbon Street leva a Paraty sua versão latina do evento pela segunda vez. A primeira foi em 2009 e teve como uma das atrações o pianista cubano Roberto Fonseca. A programação desta edição, que ocorre entre sexta e domingo próximos em dois palcos (na praça da Matriz e no Largo de Santa Rita), é mais abrangente e conta com artistas cubanos, argentinos, chilenos, peruanos, uruguaios e brasileiros. Com exceção da sexta, só com apresentações noturnas, os shows de sábado e domingo começam no período da tarde e vão até à noite, todos com entrada gratuita. O festival ainda faz alguns workshops com músicos e oficinas de dança, acompanhadas por DJs. A programação completa pode ser consultada no site paratylati no.com.br. / E.B.