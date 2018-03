Destaques da geração de jovens

"Nasci e cresci em Istambul, mas até há pouco tempo eu nem sabia que ocorria aqui esta Bienal", diz Meriç, de 27 anos. "Na Turquia, o Estado não se interessa em cultura e não há quase nada voltado à arte." Ela vive e estuda, há quatro anos, em Estocolmo, na Suécia, e nunca trabalhou como artista na Turquia. Seu deslocamento foi a inspiração para a instalação sonora Ö (A Carta Mútua), no segmento Passaporte.

Em uma sala azul, vazia, de um momento para outro começam a ser faladas 1.270 palavras que são iguais em turco e em sueco. Em outro espaço, o visitante encontra pilhas com exemplares de um caderno azul com essas palavras. "Quis que as pessoas levassem meu dicionário, como um gesto gentil", conta Meriç, que exibe ainda o Livro Conciso de Formas de Aplicações de Vistos.

Já Jonathas apresenta, em sala especial do segmento História, a instalação Ressaca Tropical (2009), com fotografias de casas modernas em destruição no Recife, onde vive, e páginas de diário encontrado no lixo da cidade. "Quis falar da ruína sem um olhar nostálgico", explica. Suas narrativas e construções têm caráter íntimo e jogam com a questão do tempo - parecem fora desta época.

No núcleo Ross, ele participa com 2 em 1 (2010), registro em imagens e desenhos do projeto de construção de uma cama de casal a partir de duas de solteiro. Jonathas, que começou sua trajetória em 2007 e faz residência no Cairo, esteve na última Bienal de São Paulo e estará no Videobrasil.