DESTAQUE PARA O BRASIL EM LOCARNO O Programa Cinema do Brasil, que trabalha na interlocução para a internacionalização do cinema brasileiro, acaba de confirmar o destaque para filmes brasileiros na edição de 2014 do Festival de Locarno, na Suíça. O País será o tema da seção Open Doors, que a cada ano se dedica à produção contemporânea de uma região. O foco no cinema brasileiro foi negociado durante o Festival de Berlim, em reuniões da direção do programa com programadores dos maiores festivais do mundo, com objetivo de traçar novos caminhos para ampliar a presença brasileira nos eventos. Também foram realizadas reuniões com representantes de outros grandes festivais.