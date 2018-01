Desperate Housewives passa Família Soprano em audiência A última da temporada da série da HBO Família Soprano começou a ser exibida neste último final de semana, mas perdeu em audiência para a série Desperate Housewives. Enquanto 9,5 milhões de espectadores assistiram Família Soprano, uma média de 22,2 milhões assistiu ao programa da ABC. Após quase dois anos de recesso, Família Soprano retornou à TV a cabo e a rede ABC voltou a emitir a popular série sobre as mulheres de Wisteria Lane após semanas de pausa devido a eventos como o Oscar. Segundo informou hoje o instituto Nielsen Media Research, a média de 9,5 milhões de espectadores obtidos por Família Soprano ficou abaixo dos 12,1 milhões obtidos no primeiro capítulo da quinta temporada, em março de 2004. No entanto, para a rede de televisão HBO, produtora da série, essa foi sua maior audiência desde a emissão do último capítulo da quinta temporada em junho de 2004. Apesar da média de 22,2 milhões de telespectadores obtidas por Desperate Housewives, esse número representa uma queda de 4% em relação à média da sua atual temporada.