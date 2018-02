Desordem vira obra de arte no livro Ar de Dylan

O escritor participou na quinta de uma entrevista coletiva. Essa é a terceira passagem dele pelo Brasil, país com o qual mantém uma relação também criativa. "Quando vim aqui antes, eu passeava pela Avenida Paulista quando comecei a pensar na estrutura do romance que estava criando. Ao passar pelo Trianon, a história já estava montada na minha cabeça." O resultado é Ar de Dylan, romance agora lançado no País pela Cosac Naify - ele estará na terça-feira, às 19h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, para conversar com os leitores.

Uma boa oportunidade para descobrir o mecanismo de uma escrita baseada em fatos raros. "É o negativo, o obscuro, os fatos pouco interessantes para as pessoas que me atraem", comenta ele, lembrando que, por conta disso, sua obra já foi comparada ao cinema de David Lynch e dos irmãos Coen, cineastas obcecados pela falha humana e suas implicações. "Busco o não conhecido. Parto da ideia de que, no mundo, sempre se perde algo que é preciso recuperar."

No livro, Vila-Matas trata de um dos assuntos que lhe são caros: o fracasso. Ar de Dylan acompanha a tortuosa trajetória do jovem Vilnius Lancastre, publicitário sem sucesso e cineasta limitado cuja única qualidade parecer ser a semelhança física com o cantor Bob Dylan. Certo dia, ao bater a cabeça no chão por conta de um tombo, ele inesperadamente herda a memória do pai, um escritor recentemente falecido. O resultado é uma história alucinante, que trata de originalidade, memória, autoria e identidade.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo