Designer cria mobiliário e obras de arte com destroços de tufão filipino

Bernardo Urbina, de 26 anos, vivia na cidade de Cebu quando o tufão Haiyan arrasou com o centro das Filipinas em novembro passado, arrastando muito do que estava em seu caminho com arremetidas semelhantes às de um tsunami e expulsando cerca de 4 milhões de pessoas de suas casas.

Urbina viajou a Tacloban, a cidade costeira mais atingida, e começou a comprar destroços e restos de madeira dos moradores para retransformá-los em peças de móveis e obras de arte.

“Não foi só um tronco que pegamos e convertemos em mobília… alguém foi o proprietário daquele destroço, daquela cabeceira, daquele batente de porta. E nós aprimoramos o material e lhe demos um novo uso para aumentar seu valor”, disse Urbina à TV Reuters.

Cada uma das peças únicas de Urbina conta uma história. Um andador de criança virou uma mesa de café, e pedaços de madeira descartados de árvores tombadas encontraram uma nova função como apoio de copos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Urbina apresentou sua primeira coleção em Cebu em setembro, atraindo compradores interessados em peças com preços entre 400 e 980 dólares. Uma segunda coleção foi exibida em Manila no mês passado.

Ele também expôe fotos dos moradores de Tacloban que eram proprietários da casa ou o item que deram origem aos destroços.

O designer afirmou que irá dar 10 por cento do lucro de cada peça da linha de móveis 'Tacloban Prevails' (Tacloban Pravalece) aos sobreviventes do tufão dos quais adquiriu a matéria-prima de suas criações.

“Não é só uma empresa de móveis, é mais como um sistema que cria uma ponte de comunicação entre o usuário final e os filipinos afetados através do mobiliário”, disse.

(Reportagem de Reuters TV)