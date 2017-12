Design racional A influência da Escola Superior da Forma de Ulm e da Bauhaus no desenvolvimento do design mundial pode ser atestada por meio de exposições e livros que prestam homenagem a dois mestres da área, o brasileiro Alexandre Wollner, ativo, aos 85 anos, e o alemão Jan Tschichold (1902-1974). Wollner, que foi aluno da Escola de Ulm (Hochschule für Gestaltung), criada por Max Bill, comemora 60 anos de carreira com uma exposição de novos trabalhos na Galeria Dan e uma retrospectiva com 120 obras suas no Museu de Arte Aplicada (Museum Angewandte Kunst) de Frankfurt (aberta até fevereiro). Além disso, assina o projeto gráfico do livro Concretos Paralelos: Construtivismo Britânico, Concretismo e Neocroncretismo Brasileiro. Tschichold, que revolucionou a tipografia moderna e conviveu com os mestres da Bauhaus, é lembrado numa luxuosa edição da Edusp (leia texto abaixo).