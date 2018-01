Desfiles em Paris mostram tendência para primavera-verão As bermudas e calças acima do tornozelo serão as principais peças para a primavera-verão parisiense, segundo os desfiles realizados neste sábado em Paris. Os acessórios plastificados de cores vivas e fosforescentes, e os sapatos e mochilas de couro metalizado em tons inusitados, do azul turquesa ao verde e ouro, também estiveram presentes nas coleções. Os estilistas apresentaram ainda óculos de sol, do rosa ao amarelo, e com estampa de zebra com pérolas. Tudo para dar vida a conjuntos sóbrios, como ternos e calças azul-marinho, ou a propostas leves e refrescantes, feitas com materiais nobres. Nada melhor para sair da rotina que vestir, por exemplo, uma discreta calça de acabamento perfeito com uma camisa que sugere levemente o gosto pela moda de quem a está usando, tendo como acessório uma grande mochila cor de ouro com detalhes em preto. A cor surge entre calças, camisas e ternos bege, acinzentados, azuis e gelo, com novas formas, como a calça mais curta e as jaquetas com pontas e acinturadas. Entre outras texturas, este jogo de transparências e contrastes é estruturado sobre materiais leves, como a seda ou o algodão. O objetivo é evoluir "para a elegância do luxo das coisas bem feitas", base da qual partiu o estilista Joseph Abril "para entrar em um mundo onde certas licenças e detalhes marcam a diferença". Entre os efeitos, houve camisas sem gola, blusões de corte alfaiate com presilhas e "uma nova visão do cardigã e do pólo". Para realçar os jogos de volume "exterior-interior", a equipe de Armand Basi e Abril usou entre outras texturas a do algodão-caxemira. Para penetrar na "zona transgressora", inspiradora de partes da coleção, se recorreu ao preto, ou combinando vermelhos, azuis e brancos, trilogia muito exibida nestes dias em Paris devido ao nacionalismo gerado pela Copa. Microdesenhos, efeitos ópticos e paisagens imaginárias completarão a imagem Basi do próximo verão, elegante ou informal, mas em todo caso, ousado. Jean-Paul Gaultier também mostrou sua coleção neste sábado e fez seus modelos vestirem sandálias. Seus homens apareceram com alpargatas, com um pequeno salto, às vezes em forma de sandálias de couro marrom, prateadas, ou douradas; outras em forma de botins nas mesmas cores, freqüentemente sobre meias soquetes de listras horizontais até os joelhos. Bermudas, caçadoras ultra leves de cor de vaqueiro, luvas de boxe e cabeleira escalonada com franja lateral, para elas e para eles serão outras características Gaultier do verão 2007.