Desfiles ecologicamente corretos marcam Fashion Rio nesta 3ª

A tarde desta terça-feira, 8, no Fashion Rio foi dos tecidos ecologicamente corretos. A baiana Luciana Galeão, que dividiu a passarela com a estilista Giulia Borges, no desfile Novos Estilistas, usou fibras produzidas a partir da polpa da madeira de árvores de reflorestamento. O tecido lembra sarja e seda. Já Katia Ferreira, da grife brasiliense Apoena, usou o moletom de Marles, feito com fibra de bambu e sarja acetinada Ypoa, da Vicunha, empresa que tem sistema de gestão ambiental. Veja Também: Galeria de fotos do Fashion Rio Luciana Galeão, que se apresenta pela terceira vez no Fashion Rio, fez um belo desfile inspirado na África. Vestidos longos ou curtos vieram com a cintura marcada por mosaicos de couro. Os mosaicos também apareceram nas alças e golas dos vestidos. O inverno da estilista, que apostou nos grafismos e formas geométricas, é azul marinho, preto, branco e tem tons terrosos. A também "Nova Estilista" Giulia Borges, capixaba que se estabeleceu no Rio, com uma loja aberta recentemente no Fashion Mall, abriu a tarde apresentando roupas com nervuras, pregas e laços. "A idéia é fazer um inverno tropical, sutilmente aristocrático", disse a estilista, que inspirou-se em Londres. A Apoena também foi à Europa buscar o tema de seu desfile: os "lenços dos namorados" entregue pelas portuguesas aos amados que saiam para lutar em guerras. Kátia Ferreira aproveitou elementos desses lenços - ponto de cruz, patchwork, e até a escrita das namoradas - e os transportou para o tecido, com a ajuda de cooperativas de bordadeiras de Brasília. Nos vestidos, saias, coletes apareceram pontos de cruz gigantes, muitos laços, bordados. A apresentação foi bastante prestigiada: na primeira fila, as atrizes Mila Moreira, Izabel Filardis, Ângela Vieira, a socialite Vera Loyola aplaudiram as bordadeiras de Brasília.