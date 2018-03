Desfiles de Nova York apontam para primavera de cores contidas A moda da primavera vai parecer um dia chuvoso, se as últimas previsões se confirmarem, com muito cinza, marrom e apenas alguns vislumbres de cor, como o sol aparecendo rapidamente num céu nublado. Tons neutros e de terra predominam na moda primavera e refletem um clima de cautela com questões como a economia e o meio ambiente, dizem especialistas na Semana de Moda de Nova York, onde centenas de estilistas estão exibindo suas coleções novas. Estão ausentes os tons pastéis e as estampas florais e ousadas que normalmente acompanham a chegada da primavera. Em lugar disso, as cores fortes aparecem apenas brevemente, como destaques passageiros. Na coleção de Generra, manchas de cores batizadas de batom e chama iluminaram tons neutros de areia, chumbo e giz. A coleção Y-3, de Yohji Yamamoto, foi quase toda escura, com muito preto, às vezes iluminado com breves toques de vermelho e azul. O cinza, uma cor que não é tradicional para a primavera, foi uma das cores mais populares. Jason Wu pôs na passarela vestidos de chiffon em tons de cinza e bege, quase sem cor. Derek Lam misturou cinza e marrom num vestido em dois tons, iluminado por seu brilho acetinado e corte com movimento. Para Leatrice Eisemann, do Pantone Color Institute, o cinza "é uma cor muito séria, algo que inspira confiança". Tons escuros e de madeira dominaram na coleção de Vera Wang. O canadense Jeremy Laing expôs uma "paleta ártica" de brancos leitosos e azuis pálidos, com um pouco de amarelo e verde que ele associou à influência do movimento ambientalista. Para Stan Herman, ex-presidente do Conselho de Estilistas de Moda dos EUA, a popularidade do verde, com nos tons contidos de Nicole Miller, reflete a preocupação com o meio ambiente. Mas a temporada não será inteiramente sombria. Michael Kors se mostrou otimista, com babados florais e listras em tons do arco-íris, e rosa choque, laranja, turqueza e azul cobalto brilharam nas criações de Diane von Furstenberg. Tracy Reese optou por tons de manga, maracujá e abacaxi.