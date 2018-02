Desfiles de Mulberry e Ilincic encerram Fashion Week de Londres

BY LI-MEI HOANG, Reuters

A marca britânica Mulberry, conhecida pelas bolsas, apresentou uma coleção com cores de sorvete e de inspiração floral no último dia de desfiles da coleção primavera/verão 2013 da Fashion Week de Londres.

A coleção viu a Mulberry voltar às suas raízes, inspirando-se nas estampas florais da zona rural inglesa, apresentando tecidos em delicadas sombras de pêssego, menta e creme, com motivos florais cheios de detalhes.

A diretora criativa Emma Hill reforçou a silhueta dos anos 1970, usando vestidos florais, mas incluiu um lado sexy com o uso de couro.

As roupas foram inspiradas pela tradição rural inglesa. As modelos desfilaram com jaquetas de marinheiro e de ciclistas por cima de vestidos de noite em couro preto.

Como sempre, as atenções se voltaram sobre os acessórios, quando a Mulberry estreou sua coleção de bolsas, centrada em uma sacola com estampa floral e detalhes de pétalas adicionadas ao estilo carteiro da Mulberry.

"É uma ótima marca britânica. São peças atemporais que vão com tudo. Há uma grande variedade de cores e estilos, é uma marca que eu adoro", disse a campeã olímpica britânica Jessica Ennis à Reuters sentada na primeira fila do desfile.

O evento aconteceu no Claridges Ballroom, de Londres, que foi transformado em um jardim inglês, com gnomos de jardim em tons pasteis. Os convidados foram servidos com pedaços de bolo e suco de frutas.

A estilista Roksanda Ilincic apresentou uma coleção de inspiração mais abstrata, com vestidos elegantes para o dia, saias e blusas com uma estampa moderna no Savoy Hotel.

Já Meadham Kirchhoff apresentou um desfile dramaticamente elaborado, com a passarela decorada com bolos gelados, buquês de flores e papeis de parede com pássaros e flores.