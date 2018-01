Desfiles da SPFW mostraram muito xadrez, bota e franja Algumas roupas e acessórios mostradas nas passarelas da São Paulo Fashion Week, que terminou esta semana, prometem dar o tom do outono-inverno 2008. No balanço, a roupa feminina ficou menos romântica e juvenil que na temporada passada. Entre os itens inevitáveis, que prometem invadir guarda-roupas e ruas, estão a bota, a estampa xadrez e muitas franjas. Os volumes estão em alta e surgem em golas, mangas e saias. A alfaiataria ganha ainda mais espaço e os vestidos ficam com cara de blazer, dando forma a uma nova peça, indispensável para a próxima estação, o vestido-casaco. Entre os tecidos, o couro aparece também em vestidos e saias, além dos usuais casacos e jaquetas. Quem assistiu de perto aos desfiles viu de tudo um pouco nesta temporada, desde grande produções a desfiles que emocionaram a platéia. Foi o caso da grife trintona Huis Clos, que, foi aplaudida de pé pelos convidados. Masculino As coleções masculinas também abusaram do couro e do xadrez. ?Achei bem arrojadas, gostei de ver cores nas roupas de homem. Do ponto de vista da inovação, achei superior ao feminino?, diz a professora de moda da Universidade Anhembi Morumbi, Suzy Okamoto. Ela chama a atenção também para os cortes de calças, como as do desfile de Alexandre Herchcovitch, que deixaram de ser necessariamente justas. Os homens apareceram ainda com botas de verniz, sobreposições de peças e bolsas grandes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.