Desfiles ainda levantam ibope da madrugada Apesar de a cobertura do carnaval na TV mudar pouco de um ano para o outro, sempre com narradores, comentaristas e flashes no meio do sambódromo, a transmissão deste ano teve índices em ascensão. O desfile das escolas do Grupo Especial do Rio, na virada de domingo para segunda, na Globo, marcou 8 pontos no Ibope na Grande SP, das 22h46 às 6 h. O crescimento foi de 1 ponto em relação a 2014, porém, é relevante para a faixa horária. No Rio, subiu de 13 para 15, em 2015. A transmissão do Grupo Especial de SP, na sexta e no sábado, teve alta de 3 pontos, respectivamente, 50% e 43% a mais que as últimas quatro semanas.