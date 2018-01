Desfile de gordinhas abre semana de moda de Milão

A temporada fashion de outono-inverno chega a Milão nesta quarta, 24, depois de agitar Nova York e Londres e antes de seguir para Paris (2 a 10 de março). São 200 coleções italianas e estrangeiras em 86 desfiles. Segundo a agência France Press, a passarela de gordinhas da grife Elena Miró teve um destaque inusitado neste primeiro dia do evento.

A programação do evento reserva o primeiro dia para os jovens estilistas, a quinta-feira para grifes como Dolce&Gabbana, Fendi e Prada e a sexta para Gianfranco Ferre, Versace e Jil Sander. No sábado, desfilam Bottega Veneta, Max Mara, Armani e Gucci e no domingo, Marni, Roberto Cavalli e Missoni.

"Modelos corpulentas, voluptuosas e sensuais, numa coleção destinada a vestir a mulher real", diz o texto da France Press. A Elena Miró é uma marca especializada em tamanhos grandes e surpreendeu com a elegância dos trajes bem cortados, justos e com cores sóbrias.

Elena Miró é uma marca especializada em tamanhos grandes. Foto: Giuseppe Areso/AP

A grife Elena Miró foi fundada há 25 anos e desde 2006 abre o calendário oficial da semana de moda de Milão, o que gerou uma revolução cultural nos desfiles de prêt-à-porter. A decisão foi tomada após a morte de uma modelo brasileira por anorexia e protestos contra as tops extremamente magras.

Na Itália, modelos menores de 16 anos não podem desfilar e todas devem apresentar um certificado de que não sofrem transtornos alimentares, como forma de combate à anorexia.