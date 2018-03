Desfile de clássicos Depois de ter lançado o elegante e belo disco Tantas Marés, no ano passado, Edu Lobo faz agora três apresentações relembrando os temas criados por ele e Chico Buarque para o espetáculo O Grande Circo Místico, lançado em disco em 1983. Acompanhado dos craques Carlos Malta (sopros) e Cristóvão Bastos (piano), Edu cantará composições antológicas como Beatriz, Ciranda da Bailarina, A História de Lily Braun, Na Carreira, A Bela e a Fera. Ao longo do show serão contadas histórias sobre as músicas.