Desfile da Chanel em Paris apresenta elegância suave

Embaladas por uma trilha sonora disco suave, as modelos percorriam a passarela com mangas com babados e as barras esvoaçantes. Os convidados assistiram ao desfile, dentro de uma galeria do Grand Palais enfeitada com camélias.

Com um franzido aqui, uma franja discreta ali, e uma série de rosas, Lagerfeld apresentou uma coleção de alta-costura superfeminina que por vezes pareceu mais primaveril do que do outono/inverno 2012-2013.

Franzidos leves enfeitavam os ombros em um vestido de festa rosa claro, conferindo asas angelicais para a usuária, enquanto pequenas plumas ornavam outro look longo, em um aceno etéreo às pérolas que Coco Chanel tanto amava.

Uma camisa de delicadas penas brancas foi combinada com calças de marinheiro branco-neve, enquanto um corte elegante combinava com a cor creme usada para abrandar os detalhes militares no peito para conferir um look refinado e distinto.

"Eu queria uma elegância moderna e casual', disse Lagerfeld aos jornalistas após o desfile, que chamou paradoxalmente de "Novo Vintage".

O refinamento suave da coleção e as extravagâncias ocasionais podem ter sido inspiradas no mais novo assistente de design de Lagerfeld, seu gato branco Choupette.

O estilista desembolsou seu iPhone e mostrou as fotos do felino aos jornalistas. Os olhos azuis de Choupette, que Lagerfeld descreveu como uma "amante", já havia influenciado coleção primavera-verão da Chanel apresentada no começo do ano.

Enquanto outros estilistas usaram muita pele nas coleções de inverno, ela não apareceu na Chanel - talvez em outro sinal de que Choupette está à frente do show.