Desfile da Animale abre SPFW nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Começou nesta segunda-feira, 13, a 31ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Abriu o evento de moda o desfile da marca Animale, às 17h, e segue com Tufi Duek, Samuel Cirnansck e Reserva. A SPFW, que acontece até o sábado, 18, dá continuidade às comemorações dos 15 anos do evento, com uma exposição especial da dupla de fotógrafos holandeses Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, chamada "Pretty Much Everything".

Assista aos desfiles ao vivo!

Acompanhe a cobertura completa no blog de Moda do estadão.com.br

Abaixo, veja a programação completa dos desfiles.

2a feira

Animale 17:00 hs

Tufi Duek 19:00 hs

Samuel Cirnansck 20:15 hs

Reserva 21:30 hs

3a feira

Reinaldo Lourenço 13:30 hs

Movimento 15:30 hs

Alexandre Herchcovitch (fem) 16:30 hs

Cori 17:30 hs

Iódice 19:00 hs

Jefferson Kulig 20:15 hs

Triton 21:30 hs

4a feira

Cavalera 11:00 hs

Gloria Coelho 13:30 hs

Mario Queiroz 15:30 hs

Huis Clos 17:30 hs

Paola Robba 19:00 hs

Osklen 20:15 hs

Colcci 21:30 hs

5a feira

Paula Raia 12:00 hs

Maria Bonita 15:30 hs

Água de Coco 17:30 hs

Priscilla Darolt 19:00 hs

Cia Maritima 21:00 hs

6a feira

Alexandre Herchcovitch (masc) 11:00 hs

Neon 12:30 hs

Ellus 15:30 hs

V.Rom 17:00 hs

FH por Fause Haten 19:00 hs

Adriana Degreas 20:15 hs

Lino Villaventura 21:30 hs

sábado

Pedro Lourenço 10:00 hs

João Pimenta 15:30 hs

Fernanda Yamamoto 17:00 hs

Amapô 19:00 hs

André Lima 20:15 hs

Ronaldo Fraga 21:30 hs