Deserto de hashtags

A coincidência da observação de Brady com a degola de mais um refém do Estado Islâmico é mais que ironia, é um sinal da distorção da qual a mídia é cúmplice. Muito se debateu sobre outra coincidência, a do massacre na Charlie Hebdo em Paris com o massacre muito mais sangrento, o de Baga, na Nigéria, pelo Boko Haram. A área é remota e tão perigosa que, na ausência de jornalistas, usamos os números fornecidos pela Anistia Internacional, 2 mil mortos. Mas a Nigéria não é um país remoto, é a maior nação africana, com 180 milhões de habitantes, o triplo de população da França. O risco de desestabilização da Nigéria é real e o medo pode inspirar os nigerianos a eleger um general e ex-ditador seu novo presidente no dia 14 de fevereiro. Mas esta complicação não cabe num hashtag. De fato, enquanto o mundo declarava #JeSuisCharlie no dia 7 de janeiro, os nigerianos foram mais informados sobre Paris do que sobre o hediondo massacre de Bagra. Quem apurou isso foi Ethan Zuckerman diretor do Centro de Mídia Cívica do Massachusetts Institute of Technology.

Imaginem se, na semana de um massacre de 2 mil brasileiros na Amazônia, a cobertura da nossa mídia se concentrasse no atentado em Paris. Se não tivemos o infortúnio dos nigerianos, caminhamos para o ecossistema que nos mantém concentrados na deflação trivial, não na que afeta nossas vidas. O desmonte do modelo de negócio que sustentava o jornalismo está chegando à maioridade sem que um novo modelo tenha se revelado viável. Mas, como os inebriados frequentadores de uma boate que correm para a saída de emergência num incêndio, a mídia global continua a produzir caricaturas de conteúdo informativo numa troca faustiana que não produz estabilidade, apenas embaraço e alienação. Isto fica evidente nos esforços do jornalismo latino-americano de imitar campeões anglófilos de cliques, como o Daily Mail britânico e o BuzzFeed americano. Mas é uma ânsia de jogos vorazes. Não há mistura de vulgaridade e escatologia com reportagem íntegra que leve a mídia construída sobre credibilidade a chegar ao Olimpo digital de 100 milhões de visitantes mensais. O próprio fundador do BuzzFeed, Ben Smith, disse ao jornalista Michael Wolff não esperar que sua cria esteja viva daqui a três anos. Então, por que investir em reportagem investigativa e usar a respeitada marca de uma organização jornalística na rede social para destacar as recomendações de Miley Cirus sobre masturbação?

Na semana passada, passei a acompanhar mais intensamente a mídia argentina. Queria ler sobre a morte suspeita do promotor Alberto Nisman na véspera de fazer uma denúncia grave sobre a presidente Cristina Kirchner. Uma pesquisa revelou que a morte do promotor é acompanhada pela vasta maioria do público argentino. No país abalado pelo que parece ser uma crise das instituições democráticas, a mídia continuava a destacar histórias de gatinhos pela rede social.

É uma mídia que precisa de um vídeo de celular mostrando a degola de uma mulher na Arábia Saudita para voltar ao fato de que de lá saiu a inspiração e o patrocínio de parte do terrorismo sunita nos últimos 20 anos. É o que a excelente jornalista nova-iorquina Brooke Gladstone chama de preconceito de narrativa. O massacre da Charlie Hebdo pode ser encapsulado, o da Nigéria não.

Não haveria primavera egípcia sem o Facebook. Mas, assim como gatinho dançando não é jornalismo, agitar não é fazer revolução ou mudar a história. E isto ficou dolorosamente claro na repressão às manifestações do terceiro aniversário dos protestos na Praça Tahrir. O Egito "convocado" via Facebook é governado por um general mais sangrento do que Hosni Mubarak.