'Desenrola' é melhor filme para público de evento em NY O 9.º Cine Fest Petrobras Brasil - NY terminou neste domingo com uma festa de encerramento para cinco mil pessoas no Central Park SummerStage, em Nova York. Nesta noite foi realizada a entrega do Prêmio Lente de Cristal ao longa-metragem "Desenrola", de Rosane Svartman, e ao curta "O Bolo", de Robert Guimarães, eleitos os melhores filmes pelo público, além do show da cantora Mart''nália e da exibição do documentário "Elza", de Izabel Jaguaribe e Ernesto Baldan, sobre a cantora Elza Soares.