Desenho 'Ratatouille' inspira passeio insólito por Paris

Os locais em Paris que aparecem no filme de animação Ratatouille se transformaram em um fenômeno turístico na cidade. A prefeitura lançou até um roteiro para seguir os passos do ratinho cozinheiro Remy pela capital francesa, onde se passa o filme. É certo que o sucesso do "passeio Ratatouille" por monumentos e atrações de Paris ainda não é o mesmo que o suscitado pelo filme O Código da Vinci, mas ele apresenta alguns lugares insólitos, normalmente menos visitados pelos turistas. O primeiro deles é uma loja que existe há mais de 130 anos, a Aurouze, especializada na eliminação de animais nocivos, como os ratos. As vitrines dessa loja, situada no bairro de Les Halles, não lembram em nada o charme das típicas boutiques parisienses. No local sempre foram expostos ratos enormes empalhados, causando curiosidade ou repulsa nos pedestres. Agora, muitas pessoas vão ao local especialmente para conhecer a loja e tirar fotos em frente às vitrines. A vitrine da Aurouze, aliás, reproduz atualmente a mesma imagem de grandes ratos estrangulados por ratoeiras, enfileirados e pendurados em barras, que aparece no filme. A semelhança não é por acaso: o proprietário assinou um contrato com os produtores de Ratatouille, realizado pelos estúdios Disney Pixar, para que a loja pudesse ser reproduzida no desenho animado. Outra visita proposta é a dos esgotos de Paris. Uma parte dos 2,1 mil km de galerias subterrâneas da cidade pode ser percorrida no Museu dos Esgotos, que ganhou mais notoriedade após o lançamento do filme. "Constatamos que muitas pessoas decidiram conhecer os esgotos de Paris após terem assistido ao desenho. Lançamos uma capanha de divulgação ligada ao filme", disse à BBC Brasil Lionel Decaix, diretor do museu, afirmando que ainda não é possível quantificar o aumento no número de visitantes. Ratatouille foi lançado na França na semana passada e já é um sucesso de bilheteria, com mais de um milhão de espectadores. Ratatouille estreou no Brasil no ínicio de julho e registra bons resultados de bilheteria no país. O filme já foi visto por cerca de 1 milhão de pessoas e ficou em quinto lugar no último final de semana em relação ao número de ingressos vendidos, segundo a Filme B, site sobre o mercado de filmes no País. No total de filmes deste ano, Ratatouille ocupa a décima posição em termos de receita de bilheteria no Brasil, de acordo com o site. O percurso turístico Ratatouille inclui também um passeio pelo rio Sena e suas inúmeras pontes, entre elas a célebre Alexander III, construída em 1900 e considerada um símbolo das relações franco-russas. O "chez Gusteau", onde o rato Remy irá exercer sua arte gastronômica, não existe, mas sua fachada foi bastante inspirada na do célebre restaurante Tour d''Argent, inaugurado no século 16 e que já recebeu inúmeros reis e imperadores. Anualmente, mais de 700 filmagens são realizadas em Paris, segundo a prefeitura da cidade. Ratatouille é uma receita típica do sul da França, preparada com tomates, berinjela, abobrinha e várias ervas. Pode ser degustado frio ou quente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.