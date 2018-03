Desenho do ursinho Pooh é vendido por US$50 mil Um desenho original dos populares personagens infantis de A.A. Milne Ursinho Pooh, Tigre e Leitão foi arrematado em leilão na terça-feira por 31.200 libras (50 mil dólares). O valor, que inclui o prêmio de 20 por cento do comprador, superou com folga a estimativa prévia de até 20 mil libras, sem o prêmio. O desenho oval feito a lápis por E.H. Shepard, um dos ilustradores mais famosos da literatura infantil mundial, mostra Pooh sentado diante de uma mesa, mergulhando a pata num pote de mel, sob os olhares de Leitão e Tigre. A casa de leilões Bonhams disse que o comprador, que fez os lances pelo telefone, é da Alemanha e comprou o desenho para sua mulher, fã das histórias do ursinho Pooh. No mesmo dia a casa Sotheby's anunciou que vai oferecer o que descreveu como a melhor coleção dos desenhos originais de Shepard para os livros de Pooh a já ser oferecida em leilão. O leilão terá lugar em Londres em 17 de dezembro e também vai incluir livros raros de Milne. A expectativa é que renda entre 650 mil e 930 mil libras. As ilustrações, que fazem parte das coleções de Stanley J. Seeger e Christopher Cone, estão entre as mais reconhecíveis e incluem "Ele continuou a seguir o rastro, e Leitão correu atrás dele," mostrando Pooh e Leitão olhando um para o outro enquanto se afastam. A expectativa é que seja vendido por entre 40 mil e 60 mil libras. Também será oferecido um desenho de Christopher Robin subindo a escada, arrastando seu ursinho pela pata a seu lado. Este é avaliado em entre 50 mil e 70 mil libras. Este ano a Sotheby's quebrou um recorde para obras de um ilustrador em um leilão, quando a ilustração de Beatrix Potter, feita com aquarelas, da cena final da sequência "A Festa de Natal dos Coelhos" foi arrematada por 289.250 libras. O desenho leiloado pela Bonhams foi uma versão maior de uma ilustração intitulada "Tigres não Gostam de Mel," que apareceu em "The House at Pooh Corner" (versão brasileira: "Winnie Puff Constrói Uma Casa"), um dos quatro livros que Milne escreveu sobre o ursinho na década de 1920. Outras obras de Shephard leiloadas pela Bonhams incluíram um primeiro desenho para "O Vento nos Salgueiros", de Kenneth Grahame, mostrando o Rato e a Toupeira fazendo um piquenique na margem do rio, vendido por 7.440 libras.