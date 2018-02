Desenho de Rafael vai a leilão por entre US$ 16 mi e US$ 24 mi Um desenho importante do artista renascentista italiano Rafael será colocado à venda em dezembro com um preço estimado entre 10 e 15 milhões de libras (16 e 24 milhões de dólares), anunciou a casa de leilões Sotheby's nesta terça-feira.