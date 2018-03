Desenhando obras sobre o tempo

Marcel Proust escreveu Em Busca do Tempo Perdido e anos depois John Lennon afirmou que tempo gasto à toa não era tempo perdido. A tentativa de organizar o tempo e dar uma lógica ao teatro do absurdo da vida está entre as discussões propostas pela exposição O' Clock: Time Design, Design Time, batizada em inglês para abranger o significado de tempo (of clock) e relógio (clock) e que fica em cartaz até 8 de janeiro no Triennale Design Museum, em Milão.

Ocupando o espaço principal da instituição milanesa respeitada pela reflexão que faz na área do design, a mostra tem curadoria da diretora do museu, Silvana Annichiarico, e do historiador Jan van Rossen. A montagem leva a assinatura da espanhola Patricia Urquiola, talento feminino do design milanês, que também exibe dois trabalhos seus.

Em alusão à fração do tempo dia/noite, Urquiola concebeu a área de 1.200 m² alternando entre espaços claros e escuros para abrigar 100 obras dos 70 artistas e designers internacionais reunidos. Ela criou, ainda, duas entradas, a "normal" e a "fast track", timing que governa o embate contemporâneo entre Kronos, deus do tempo e das estações, e seu filho, Kairos, o tempo metafísico. "O'Clock segue o tempo abstrato de Kairos e não o cronológico de Kronos. As obras são livres, não lineares. Ao invés de valorizar a quantificação das horas, por que não medir o tempo pela sua real importância?", desafia a designer.

A arte há muito observa o tempo como objeto de reflexão e até de provocação. Como antes fizeram Monet, com a série que deu nome ao impressionismo sobre catedral de Rouen, retratada no mesmo local em horas diferentes, e os surrealistas Dalí e Di Chirico, fascinados pela impalpabilidade do tema, a mostra na capital do design explora esse ditador implacável que compassadamente rege a tudo e a todos. O holandês Baass Maarten, da corrente de design brutalista, participa com dois trabalhos, um deles, uma foto panorâmica à maneira de Vik Muniz, que retrata dois ponteiros de relógio compostos por detritos de lixo vistos do alto em um estacionamento.

Já o artista plástico alemão de sangue espanhol, Ignacio Uriarte, fez mais com menos. Compôs um círculo pousado no piso de relógios de pulso, unidos pelos fechos das pulseiras. Queridinho de Milão, o coletivo Font, um trio de designers suecas lindas e louras, moldou uma série de cerâmicas que parecem jorrar água dando um efeito ótico do passar do tempo. E a nova estrela do design gráfico europeu, o barcelonês Martí Guixé, elaborou um borrifador que asperge uma essência que estimula as papilas gustativas para lembrar os horários de tomar pílulas.

Brasileiro. Entre os artistas da mostra está o multimídia mineiro João Wilbert, de 29 anos. Ele vive em Londres e desenvolveu um projeto em sintonia com a era de Steve Jobs, uma plataforma de compartilhamento que leva o nome Exquisite Clock. "A ideia é que as pessoas encontrem imagens com uma semelhança visual com os números e as enviem para o relógio através do website (www.exquisiteclock.org) ou do aplicativo para iPhone (www.exquisiteapp.org)", explica Wilbert. Seu trabalho foi desenvolvido com ajuda da bolsa que recebeu da Fabrica, laboratório criativo da marca Benetton, em Treviso, norte da Itália, que arregimenta novos talentos, e exposto em 2010, em Belo Horizonte. "É uma obra sobre o tempo real e a experiência relacional", afirma Silvana Annichiarico sobre o brasileiro.

Segundo a curadora, a mostra está ancorada em trabalhos de dois nomes expressivos já falecidos, a artista plástica Louise Bourgeois e o dodecafônico John Cage. Do músico, a gravação sonora, raríssima, 4'33'', feita em 1953, uma cadência sincopada de um relógio imaginário. Da escultora, um singelo bordado sobre tecido, de 1960, no qual ponto e linha tecem um pentagrama ornado pela face de um relógio de 24 horas em formato ovalado, uterino, que desperta uma morbidez lírica, característica dessa artista magistral.

O megaevento tem patrocínio da Officina Panerai, marca de relógios masculinos cults, do grupo Richemont, rival da LVMH. Ela surgiu em Florença, em 1860, em pleno Risorgimento, e, nas duas guerras forneceu relógios militares e instrumentos de precisão para as marinhas da Itália e do Egito.

Pertencem ao acerco da Panerai as duas obras de Damien Hirst, o bad boy das artes milionárias, que estão na mostra milanesa. São dois spin paintings com quadrantes de relógios do patrocinador previsivelmente sem os ponteiros. Não possuem vigor, mas levam sua assinatura supervalorizada, também presente agora na Bienal de São Paulo, na mostra Em Nome dos Artistas. O tempo do inglês se esgotou? O mundo das artes está bombando, tem muito artista do passado que merece ser relembrado, nomes do presente do maior talento e uma turma com futuro. E tempo é dinheiro. Esse componente Damien Hirst entende bem.