Desejos e memórias da artista

Entre 1952 e 1967, a artista Louise Bourgeois passou por intensa análise psicanalítica. Na época, seu tratamento com Henry Lowenfeld consistia em quatro sessões semanais de terapia. Depois, Louise diminuiu o ritmo, mas seu contato com o psicanalista, aluno de Freud, perdurou até 1982 - por várias vezes ela anotava "ligar para H.", por exemplo. "Parece claro que em seu impulso criativo havia algo de maníaco, o que indica tratar-se em parte de um meio de lidar com a depressão", define o crítico Donald Kuspit. "O que pertente à escultora e o que pertence à sua psicanálise/A intenção é boa, mas é horrível", escreveu em 1986 a artista numa folha solta. Esse era um dilema para Louise, que escancarou seus traumas em suas obras.

Agora, é justamente a forte relação arte/psicanálise na trajetória da artista franco-americana o mote de Louise Bourgeois: O Retorno do Desejo Proibido, primeira mostra de caráter retrospectivo, na América do Sul, sobre a produção dessa criadora que morreu no ano passado, aos 98 anos. Reunindo 93 peças criadas por Louise desde a década de 1940, será inaugurada na quinta-feira no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Antes, a mostra foi apresentada na Fundação Proa, em Buenos Aires e depois, entre 16 de setembro e 13 de novembro, ficará abrigada no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio.

A hostilidade com a figura paterna - a recorrência do tema da "destruição e reconstrução" do pai que tinha por amante a professora de Louise e de seus irmãos; a raiva da mãe - que se transformou, simbolicamente, nas famosas aranhas de bronze agigantadas da artista; a obsessão; a dor; o "ciúme sublime"; a histeria; a dualidade dos gêneros sexuais. Todas essas são questões que Louise Bourgeois desdobrou e perseguiu em uma obra diversa em estilos e materiais. "Ela nunca teve medo de conciliar a raiz autobiográfica que a motivava a fazer arte", diz Philip Larratt-Smith, que assina a curadoria da mostra, organizada pelo Studio Louise Bourgeois de Nova York, onde ela vivia, e realizada pelo Instituto Tomie Ohtake. A exposição é acompanhada de um catálogo cuidadoso e alentado, em dois volumes, com textos de especialistas e escritos, a maioria, inéditos, da artista.

Teatral. Infelizmente, o público só não poderá ver em São Paulo Maman (Mamãe), a monumental escultura em bronze, aço e mármore de uma aranha de 10 metros de altura que Louise Bourgeois criou em 1999. Não havia espaço no Instituto Tomie Ohtake nem em suas cercanias para abrigar a obra, como diz o diretor da instituição, Ricardo Ohtake - no Parque do Ibirapuera, há uma obra dessa série, em menor dimensão, em exposição permanente no Museu de Arte Moderna. Maman foi exibida em Buenos Aires e estará no Rio. Mas como uma das figuras mais emblemáticas da produção da artista, a escultura de aranha marca sua presença numa das instalações da primeira sala da mostra.

A entrada da exposição tem algo de teatral e dramático, como diz Larratt-Smith - bem ao gosto de Louise. A mostra se inicia com duas "Células", as Cells, instalações que a artista se dedicou a criar a partir da década de 1990 como ambientes ou "jaulas" - por terem, às vezes, grades de metal - com diferentes elementos simbólicos.

A primeira é o Quarto Vermelho (Pais), de 94, redoma espiralada de portas de madeira desgastadas que tem, em seu interior, uma cama vermelha, objetos, móveis, um grande espelho. Tal um voyeur, o espectador só vê por meio de frestas e de uma pequena abertura os elementos do quarto, como se nele estivesse um segredo. "É como na psicanálise, são visões parciais de um mesmo evento", diz o curador. Depois de uma parede, na mesma sala, está a Spider, de 97, com uma aranha metálica de 4,2 metros de altura encobrindo um ambiente com tapeçarias (a mãe era tecelã) e uma cadeira. "São trabalhos sobre memória e desejo", afirma Larratt-Smith, que rejeita definições como feminista, surrealista e confessional para a obra da artista.

Por vezes Louise Bourgeois é explícita em suas esculturas, em peças que remetem a órgãos genitais masculinos e femininos, como Jano em Flor (Janus Fleuri), de 1968, ou Menininha (Fillette), de 68-99. Em outras, formas de tetas e bolas parecem se acumular e se repetir como uma metástase. Louise ainda usa bonecos de tecido, enclausura "casais" e cabeças em vitrines de vidro, representa na série Personages substitutos de pessoas de seu passado (são esculturas de madeira e bronze entre o abstrato e o figurativo - uma delas carrega três espécies de sacos, numa referência aos seus três filhos).

A exposição ainda promove duas apresentações do espetáculo Louise Bourgeois - Faço, Desfaço, Refaço, de Denise Stoklos (nos dias 23 e 24) e uma mesa redonda, nesta sexta-feira, com a presença de Eliane Robert Moraes, pesquisadora das relações entre literatura e erotismo, Cecília Almeida Salles e do curador.