Desejos e aspirações

Dentre os inúmeros desejos que você deseja há alguns poucos que merecem atenção, pois é desses que depende seu progresso e bem-estar. Esses desejos não têm por objetivo seu prazer em particular, mas apontam para o progresso e bem-estar dos diferentes grupos de que sua alma faz parte; familiar, empresarial, de amizade e tantos outros possíveis. Quando a alma deseja o bem do grupo, ela se coloca a serviço de algo maior que, mesmo desconhecido, é pressentido como real, tanto que ela não duvida nem sequer por um instante de sua realidade. O algo maior é inaceitável para as almas confundidas no meio de milhares de desejos egoístas, é uma ameaça aos seus planos. Esses desejos que apontam ao bem maior merecem ser chamados de aspirações.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Este é um momento propício para encarar aquelas negociações tão difíceis que beiram o impossível. Porém, apesar da aparência, sua alma continua enxergando algo interessante nelas, tanto que ainda não desistiu.

TOURO 21-4 a 20-5

O esforço que você fez até aqui não foi pouco, porém, ainda não é suficiente. As coisas foram se complicando a ponto de parecer que estava tudo perdido. Tudo se perderá só quando você assim o decidir, o que seria uma pena.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os desejos são sempre teimosos, sossegam apenas quando satisfeitos. Porém, é importante saber usar a mente para dominar aqueles desejos que resultariam em mais problemas do que satisfações. Você não precisa desses.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Assumir riscos levanta muitas dúvidas e temores a respeito dos resultados. Ainda que você tenha vindo aqui em busca de respostas, saiba que o futuro é insondável e que neste momento em particular é impossível antecipá-lo.

LEÃO 22-7 a 22-8

Enquanto tudo for conversado direito, as coisas seguirão pelo melhor caminho possível. Nada deve ser deixado de lado nem tampouco achar que as pessoas devem adivinhar suas intenções. Explique tudo direito.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A experiência de vida torna-se bastante limitada quando a maior parte do tempo é dedicada à conquista material. Matéria e espírito devem ser dosados em medidas equilibradas para tudo ser verdadeiramente auspicioso.

LIBRA 23-9 a 22-10

Os receios precisam dar lugar à ousadia de experimentar, pois de outra forma o momento atual, rico em possibilidades, acabaria passando em brancas nuvens. Você não saberá antecipadamente se tudo dará certo, terá de ousar.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É propício agir com discrição a respeito dos assuntos em andamento, porque ainda não amadureceram o suficiente para que as pessoas próximas os aceitem sem reservas. Opte pela discrição para evitar obstáculos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Negociar é imprescindível! Nesse caminho importará menos o que você exija e mais o que conceda. Porém, ao outro lado se aplicará a mesma regra e, assim, com todos fazendo concessões, as negociações serão bem-sucedidas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O verdadeiro preço das coisas que você deseja obter não se limita ao dinheiro, inclui todo o

esforço que você fará para conquistá-las, assim como também aquele que despenderá na sua manutenção.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O momento de comprovar na prática toda sua teoria é exatamente agora, por isso a tensão. Enquanto este momento prosseguir, sua liberdade será restrita, pois tudo obrigará você a provar a teoria na prática.

PEIXES 20-2 a 20-3

O caminho que conduz à realização de seus desejos não é simples nem direto, é cheio de tortuosidades e complicações. Porém, isso não deve ser motivo de desânimo. Pelo contrário, sua alma será feliz aceitando o desafio.