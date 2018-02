'Desejo e Reparação' lidera disputa ao Globo de Ouro Começou ontem a corrida do Oscar. Afinal, as indicações para o Globo de Ouro, prêmio concedido pela Associação dos Cronistas Estrangeiros de Hollywood, são tradicionalmente consideradas uma prévia das indicações paras o prêmio da Academia de Hollywood. Os concorrentes ao Globo de Ouro para os melhores de 2007 foram anunciados ontem. A entrega dos prêmios será em janeiro, quando a academia também estará divulgando os finalistas para o Oscar. Desejo e Reparação lidera a lista de indicações para melhor drama, concorrendo a sete prêmios, que incluem melhor diretor (Joe Wright), atriz (Keira Knightley), ator (James McAvoy) e atriz coadjuvante (Saoirse Ronan). Como sabe todo cinéfilo, o Globo de Ouro separa os filmes nas categorias drama e comédia (ou musical). Os demais dramas concorrentes são - O Gângster, de Ridley Scott; Senhores do Crime, de David Cronenberg; Onde os Fracos não Têm Vez, dos irmãos Coen; Conduta de Risco, de Tony Gilroy; The Great Debaters, de Denzel Washington (que foi indicado para melhor ator de drama pelo filme de Scott); e There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. As comédias e musicais indicados na categoria principal são - Across the Universe, de Julie Taymor; Charlie Wilson''s War, de Mike Nichols; Sweeney Todd, de Tim Burton; Hairspray, de Adam Shankman; e Juno, de Jason Reitman. Burton, Joe Wright, Ridley Scott, Julian Schnabel (por The Diving Bell and the Butterfly, que a Europa vai distribuir no Brasil, mas ainda não tem título em português), e os irmãos Coen são os indicados à melhor direção. Dois atores foram indicados para concorrer em duas categorias. Cate Blanchett concorre a melhor atriz de drama por Elizabeth - The Golden Years; e a melhor coadjuvante por I''m not There, que a Europa também vai distribuir no Brasil. Philip Seymour Hoffman concorre a melhor ator de comédia por The Savages, e a melhor coadjuvante por Charlie Wilson''s War. Ambos já venceram o Globo de Ouro e o Oscar da Academia de Hollywood, Hoffman como melhor ator, por Capote, de Bennett Miller, e Cate como melhor coadjuvante, por O Aviador, de Martin Scorsese. O Brasil não concorrerá ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, embora permaneça a aposta de O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, para o Oscar da categoria. Os indicados pelos correspondentes estrangeiros de Hollywood são - 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias, de Christian Munghiu, da Romênia; The Diving Bell and the Butterfly, de Julian Schnabel, da França e dos EUA; Lust, Caution, de Ang Lee, que a Europa vai distribuir no Brasil (e não tem título em português), de Taiwan; Persepolis, de Marjane Satrape, também da França; e Caçador de Pipas, de Marc Foster, dos EUA. A listagem do último pode causar surpresa, mas a indicação é para melhor filme em língua estrangeira e ele é falado em afegão. Ratatouille concorre com Bee Movie e Os Simpsons na categoria de animação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo