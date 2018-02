Desejo e limite de vingança

O romance A Quem de Direito, de Martín Caparrós, escritor nascido em Buenos Aires no ano de 1957, poderia ser um livro redundante em sua bibliografia. Em 1998, ele publicou, em colaboração com Eduardo Anguita, La Voluntad, uma compilação de testemunhos de militantes políticos dos anos 1970. Contudo, ao se ler a obra recém-lançada no Brasil, fica logo claro que um sentimento torna essa narrativa distinta: um desejo asfixiante de vingança que infelizmente não chega ao seu limite, mas engravida a obra de veneno. No início da trama, Carlos encontra-se descrente, decidido a não recobrar o passado e viver um dia de cada vez. Porém, motivado por um de seus amigos, decide partir em busca de uma revisão de sua história, que considera relatada de forma equivocada e incompleta pelo governo e pelos órgãos de direitos humanos.

Seu caminho é duplo. Por um lado, é um encontro com companheiros de militância, os sobreviventes da mesma violência que o afligiu; por outro, é um resgate emocional de sua mulher, que desapareceu há 30 anos. Como em toda boa literatura, o que as personagens encontram nunca é aquilo que motivou suas buscas. O passado é uma casa de vespas: convive em paz só enquanto não o provocam, mas a partir do momento que a harmonia se rompe, ele agride seu portador. A frustração por meio da qual Carlos escuta os relatos faz com que pense, pela primeira vez, que tudo aquilo que perdeu não compensa o conquistado. Pior: a cada entrevista, ele se aproxima mais do homem cujo rosto jamais imaginou poder ver: o chefe da tortura na região onde sua esposa desapareceu.

A narrativa atinge, no entanto, um sucesso relativo. Tem passagens repetitivas, que não fazem a trama avançar; e os saltos temporais entre o presente de Carlos e as descrições da vida de militante são algo esquemáticos. A riqueza do livro está em como dramatiza os limites de até onde o espaço público pode manipular os relatos de tortura, de militância, até que ponto esses relatos deixam de significar uma conscientização e passam a ser apenas discurso político vazio.

A obra ganharia muito, contudo, se esse homem que não tem mais nada a perder decidisse levar às últimas consequências a sua busca - se o leitor encontrasse na ficção suas fantasias de vingança e expiação encenadas. Nela, entretanto, impera a superioridade moral daqueles que foram imolados sobre os torturadores.

VINICIUS JATOBÁ É CRÍTICO LITERÁRIO