DESDOBRAMENTOS DE UM LEILÃO NA BIENAL

Em 9 de dezembro de 2010, a artista Rosângela Rennó promoveu um leilão na 29.ª Bienal de São Paulo. Colocou à venda 73 lotes, ou 73 trabalhos que ela criou com objetos e fotografias comprados em feiras e mercados de pulgas de várias partes do mundo e relacionados ao campo da imagem e do fotográfico. O valor bruto, ou de martelo, arrecadado no evento realizado com a presença do leiloeiro Aloisio Cravo, foi de R$ 666 mil. Uma cifra alta, mas o objetivo do leilão de Rosângela Rennó não era ganhar dinheiro. Tratava-se de mais um projeto conceitual da artista, que não apenas se colocou como obra na 29.ª Bienal da qual participava, mas explicitou uma série de questões da "prática contemporânea". Mercado de arte, apropriação, colecionismo, "ressignificação" de objetos - o artista conceitual Marcel Duchamp não poderia deixar de ser um dos padrinhos dessa ação.

Menos-valia (Leilão), de Rosângela Rennó, ressurge agora com uma exposição simbólica a ser inaugurada hoje à noite na Galeria Vermelho e com o lançamento de livro, de mesmo título, marcado para 2 de fevereiro, a partir das 11 horas. Na ocasião, a artista participará de um debate que terá as presenças do crítico mexicano Cuauhtémoc Medina e de Moacir dos Anjos, que foi um dos curadores da 29.ª Bienal de São Paulo.

Para se ter uma ideia do percurso do projeto de Rosângela, Três Bodas com Bolas, o lote 22 que está ilustrando, acima, esta página, foi comprado no mercado de Santa Martha, na Cidade do México, por R$ 45; colocado à venda no leilão de 2010 por R$ 150; e arrematado por R$ 5,2 mil (lucro de 3.366%). Um porta-retrato com fotografias sobrepostas, ressaltando um casal. Pelas mãos da artista, o objeto encontrado ganhou novo significado, outro status. "Dinheiro cria gosto", já escreveu a estadunidense Jenny Holzer; "O que é um cínico? É um homem que sabe o preço de tudo e não sabe o valor de nada. E um sentimental (...) é um homem que vê um valor absurdo em tudo, e não sabe o valor de mercado de absolutamente nada", definiu o escritor Oscar Wilde.

Citações e aforismos dos mais diversos pontuam todo o livro Menos-valia (Leilão), editado pela Cosac Naify que será lançado em duas versões, uma comercial, por R$ 75, e uma edição de artista, com tiragem de 300 exemplares, por R$ 2 mil. A edição traz ainda textos de Moacir dos Anjos, Cuauhtémoc Medina, da urbanista Lucia Capanema Alvares, e da professora da UFMG, Maria Angélica Melendi. Pela prática e pela reflexão, Rosângela Rennó concatena de forma precisa, simbólica e artística uma série de meandros e questões do mundo da arte. Não se tratava de colocar mais uma vez um urinol no museu, o que Duchamp já fez em 1917, e o vender, mas "comentar" o que as práticas contemporâneas na arte nos autorizam a partir do que a artista gosta, como ela diz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os 73 lotes ou trabalhos que Rosângela Rennó criou são construções sensíveis - algumas até irônicas - que somente ela poderia fazer através de sua investigação já consagrada, pertinente (até política, muitas vezes) no campo da imagem e da "ruinologia". Na atual exposição na Galeria Vermelho, é possível ver 15 obras de seu "múltiplo ambíguo" de 73 partes, a artista reforça.

Inevitável pensar que o projeto de Rosângela, nascido em programa desenvolvido em 2010 no México, relaciona-se com o momento prolífico da economia no mercado de arte brasileiro. "O Brasil está rico e a arte dá frutos nesta época de excessiva concentração de riqueza", diz. Mas sua obra fala de muitas outras coisas - ela, que tem um trabalho sobre o furto de imagens da Biblioteca Nacional, não deixa de citar, por exemplo, a perversidade que há na identificação de "clientela" para obras do patrimônio histórico.

E, de repente, três pessoas de diferentes nacionalidades, trajetórias e buscas diferenciadas, mas com uma linha em comum, que é a fotografia, se encontram em Paris. E entre uma conversa e outra, um copo de vinho e outro realizam um projeto que junta palavras e imagens, poesia e simbologia.

A paulistana Lucia Guanaes, o parisiense Mar Dumas e o pernambucano mais soteropolitano impossível, Diógenes Moura, se reuniram para criar a exposição e o livro São Paulo de Todas as Sombras. Um projeto que nasceu em 2009 e terminou em fevereiro de 2012. A ideia, própria da gênese da fotografia, era trazer para o visível a invisibilidade de muitas pessoas que transitam diariamente pelo centro de São Paulo.

Dessa maneira Lucia, que vive em Paris desde 1977, uniu-se a Marc, que nasceu e sempre viveu em Paris, e ambos decidiram fazer o que de mais extraordinário a fotografia tem, seu olhar voyeur: observá-la pela janela o que acontece ao nosso redor. Assim, eles escolheram 11 hotéis no centro da cidade, ficaram quase 24 horas em cada um deles. Como espectadores de um filme numa sala de cinema, registraram o que aparecia à frente da janela. A ideia partiu da frase do escritor francês Georges Perec "O que acontece quando nada acontece, fora o passar do tempo, das pessoas, carros e nuvens".

E assim, diante de uma falsa naturalidade ou do banal, eles deram - como já afirmou o filósofo alemão Walter Benjamin - "visualidade aos invisíveis". Às imagens de Lucia e Marc acrescentados os textos do curador da Pinacoteca e poeta Diógenes Moura, que em 2010 publicou um livro de contos intitulado Ficção Interrompida, em que falava de janelas e personagens anônimos da cidade de São Paulo.

O resultado é uma exposição, com curadoria do próprio Diógenes Moura, que ele abre na Galeria Fass, além do lançamento do livro que reúne esses olhares múltiplos de palavras e imagens que também prestam uma homenagem à cidade de São Paulo. / S.P.