Descobri a inspiração do decálogo Dunga-Marin

Abri logo nas regras da Football Associação, como foram traduzidas e implantadas no Brasil em 1906. O curioso é que sentia, ao ler, que me parecia um texto ditado pelo José Maria Marin, pela linguagem, pelas expressões, e revisado pelo Dunga e por esse Gilmar que ressuscitaram. Vejam a primeira regra, respeitando a ortografia da época: "As bandeiras collocadas em pequenas estacas são perigosas; é por isso que se recommenda uma altura minima de um metro e cincoenta. Não se devem permitir mais que quatro bandeiras, das quaes uma em cada canto. O juiz não deve permitir que qualquer bandeira seja removida mesmo que tal se pretenda fazer com o fim de facilitar o corner-kick". Há uma curiosa instrução ao juiz: "O Juiz deve advertir ao jogador que propositalmente deslocar uma bandeira de demarcação, poste de goal, ou sua barra transversal, ordenando a sua retirada do campo caso reincida." Outra recomendação: "Para que se dê um corner-kick não é necessário remover a estaca do canto".

Imaginei as traves sendo mudadas de lugar e as bandeirinhas também. A segunda regra é curiosa: "O jogo deve durar 90 minutos, salvo mutua combinação". Qual seria a combinação? Cinco vira, dez acaba? Quem não fez isso na infância? A terceira regra igualmente tem seu encanto: "Não é permitido mudar de goal antes do intervalo, o qual, a não ser com o consentimento do juiz nunca deve exceder à cinco minutos". Atenção a um importante comunicação: "Será feito um goal, quando a bola passar entre seus postes, por baixo da barra transversal, não tendo sido atirada, batida ou carregada pelas mãos de um jogador do partido que ataca." Deveriam acrescentar: a menos que o jogador se chame Maradona, a mão de Deus.

Quanto ao gol, há uma determinação rigorosa: "Si por qualquer motivo, no correr do jogo, a barra transversal for deslocada dos postes do goal, o juiz tem o direito de conceder ou não o goal, conforme julgar que a bola teria passado abaixo ou acima da barra, si ella não tivesse sido deslocada." Quer dizer que o esporte bretão, como diziam os antigos não tinha tanto fair-play assim? Os jogadores enraivecidos podiam deslocar as traves do gol?

A nona regra previa: "Não é permittido a nenhum jogador passar rasteira, dar ponta pés ou pular sobre o adversario". Em seguida, uma determinação rigorosa: "Os jogadores não poderão usar nas botinas ou nas canelleiras, pregos salientes chapas de metal ou guta-percha. Como eu, tanto quanto vocês, não tenho a mínima ideia do que é guta-percha, procurei. É a resina de uma planta da família das sapotáceas. Ficou claro? A cera já existia no inicio do futebol, tanto que uma das regras diz claramente: "O Juiz deve impedir qualquer perda de tempo inútil ou proposital".

Notável é esta instrução aos juízes: "O juiz deve notar no começo do jogo quem é o goal-keeper e não permitir que ninguém o substitua ou use das prerrogativas de seu posto, sem que de tal mudança seja avisado pela captain do team a que ele pertencer." Quem sabe fosse comum, a certa altura do jogo, alguém decidir: agora o João vai para o gol. E num jogo contra o Japão ou a China, como o juiz vai saber se mudou ou não o goleiro?

A décima regra obriga o juiz a ser um matemático, a levar uma trena para dentro do campo, ou ter bom golpe de vista: "Para que a bola possa ser considerada em jogo é necessário que dê uma volta ou ande uma distancia igual a sua circunferência". Entre as regras iniciais está a da circunferência da bola: deve variar entre 68 e 70 centímetros e pesar entre 372 e 420 gramas.

As dezessete regras estão em sua ortografia original no livro Primeiros Passes, da Editora Ludens, em parceria com a Biblioteca Mário de Andrade, que possui os volumes originais. Pequena preciosidade para os comentaristas - se é que não possuem tudo isso em suas bibliotecas. São edições fac-símiles com os anúncios da época. Agora, me digam: os textos não têm mesmo linguagem do decálogo Dunga-Marin?