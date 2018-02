Descoberto poema de John Milton

Uma professora da Universidade de Oxford descobriu um novo poema assinado por John Milton (1608-1672), autor da famosa epopeia O Paraíso Perdido. A informação foi divulgada ontem pelo jornal The Independent. O poema Extempore upon a Faggot foi descoberto na coleção Harding, a maior de cancioneiros e antologias poéticas populares no mundo. Embora os versos estejam assinados por Milton, eles não têm o estilo do poeta. "O poema é tão diferente do restante de sua obra que, caso a autoria seja atribuída a Milton, teríamos de revisar nossas ideias sobre ele", comentou Jennifer Batt, professora de literatura inglesa que descobriu o poema.