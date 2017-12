Descoberta em Florença a casa onde nasceu Mona Lisa Foi identificada a casa onde nasceu, em Florença, Lisa Gherardini Del Giocondo, a Mona Lisa, mulher que inspirou a obra-prima de Leonardo Da Vinci que fica exposta no Museu do Louvre, em Paris. O estudioso Giuseppe Pallanti verificou em documentos antigos que a casa onde nasceu Mona Lisa, em 15 de junho de 1479, situava-se na atual Rua Sguazza, uma travessa da Via Maggio, rua dos antiquários florentinos. A pesquisa também identificou a casa em que Lisa Gherardini viveu assim que se casou com o mercador Francesco Del Giocondo. Trata-se de um edifício privado situado no bairro de San Lorenzo, no alto da Via Della Stufa. Pallanti é o mesmo pesquisador que há três meses anunciou a descoberta do local em que está sepultada Mona Lisa, o antigo convento de Santa Úrsula, onde ela se retirou durante a velhice, antes de morrer.