Derrota em campo não derrubou ibope

Tem mais. Bem-sucedido no Ibope, o seriado Patrulha Salvadora, fruto de Carrossel, chega à 3ª temporada no ar neste sábado e já grava a 4ª. Agora, o vilão é um mágico, Salazar

(Marcos Tumura), o que a filha dele, Luíza (Bianca Paiva), não sabe.

Em meio a tanta Copa, houve espaço para que um filme liderasse o ranking de audiência da TV paga em junho. Foi Meu Passado me Condena, com Fábio Porchat e Miá Mello, no Telecine Pipoca, dia 25. Dirigida por Julia Rezende, a comédia levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas.

Já a ESPN Brasil celebrou o 2.º lugar no Ibope da TV paga durante Brasil X Colômbia, entre todos os telespectadores. No primeiro semestre inteiro, a ESPN Brasil foi o 2.º canal de esportes mais visto na média/dia, das 7 h à 1 h da madrugada.

Marmanjos. Durante o mundial, a ESPN Brasil ocupou, na média/dia, o terceiro lugar em audiência entre os canais mais vistos na TV paga, entre homens acima de 18 anos. Ficou atrás não só do SporTV, que nesta Copa inflou sua audiência a proporções nunca antes vistas, mas também do Discovery Kids.

Marmanjos 2. A boa posição do Discovery Kids entre homens acima de 18 anos denuncia que eles aparecem de modo relevante na companhia dos filhos de idade pré-escolar que veem o canal. Mães ainda são maioria, mas pais se mostram cada vez mais presentes.

Foi só a seleção brasileira sair do páreo para a Globo reconduzir Patrícia Poeta de volta ao estúdio, ao lado de William Bonner. Ela só recompensará o expediente diário da Copa com uma semana de férias, a partir do dia 21.

Show de Gilberto Gil com repertório de João Gilberto, Gilbertos Samba inaugura o teatro que a NET batiza com seu nome e patrocínio no Shopping Villa Olímpia, em São Paulo, quarta-feira, dia 16.

A Band não conseguirá emendar a estreia de Luiz Bacci na casa ao fim da Copa. A previsão mais otimista é lançar Na Tela, com Luiz Bacci, no final do mês. Vai ao ar de segunda a sexta, das 15h30 às 17 h.