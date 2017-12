Dercy Gonçalves sofre acidente no Rio e sai ilesa

A atriz Dercy Gonçalves, que completará 100 anos dia 23 deste mês, se envolveu, por volta das 19 horas de domingo, em um acidente na rodovia RJ-116, estrada que liga Macuco a Itaocara, na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, segundo informações da Rádio CBN. Dercy viajava de Itaocara para o Rio quando o motorista de um fusca perdeu a direção e bateu violentamente na lateral do Córdoba onde a atriz estava. Um rapaz que estava no banco do carona do Fusca sofreu um corte no rosto. Com o impacto, o Córdoba, que era dirigido por Edivan Anderson de Souza Passos, de 35 anos, rodou três vezes antes de parar na pista sentido contrário. O motorista do Fusca, Assis Pereira Diniz, de 65 anos, teria saído ileso do acidente, assim como a atriz e o condutor do Córdoba, segundo a Polícia Rodoviária Estadual do Rio.