Depp é eleito ator favorito dos EUA Johnny Depp foi o ator preferido dos norte-americanos em 2010, segundo pesquisa do Harris Interactive. De acordo com entrevistas realizadas com 2.331 pessoas durante o mês de dezembro, o ator conseguiu passar à frente de Clint Eastwood, vencedor da eleição no ano anterior. Na lista dos dez astros favoritos dos americanos, também figuram, em ordem decrescente, Denzel Washington, que subiu uma posição em relação a 2009, e John Wayne, que no último ano ocupava o sétimo lugar. Mesmo morto há mais de três décadas, o intérprete é o único a aparecer em todas na lista desde 1994, Em 2010, Angelina Jolie e Harrison Ford também entraram na disputa. / EFE